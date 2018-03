Ermittler: Akribische Puzzlearbeit führte zu Aufklärung der Tat vor 26 Jahren

Verdächtiger im Mordfall der zehnjährigen Stephanie legt Geständnis ab

Jena (AFP) - Der Tatverdächtige im Fall der vor 26 Jahren ermordeten zehnjährigen Stephanie aus Thüringen hat ein Geständnis abgelegt. Das erklärten die Ermittler der Sonderkommission für Altfälle am Dienstag in Jena. Bei dem Tatverdächtigen handle es sich um einen 65 Jahre alten Lastwagenfahrer. Der gebürtige Thüringer wurde am Sonntag in seiner Wohnung in Berlin festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Weitere Details zum Geständnis nannte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Über die Festnahme hatte die Polizei bereits am Montag informiert. Die zehnjährige Stephanie D. aus Weimar war am 24. August 1991 aus einem städtischen Park verschwunden, nachdem sie mit einem Unbekannten mitgegangen war. Ihre Leiche wurde zwei Tage später unter der Teufelstalbrücke an der Autobahn 4 in Thüringen gefunden.

Der Täter soll das Mädchen missbraucht und den Leichnam von der Brücke geworfen haben. Seit 2016 ermittelt eine Sonderkommission der thüringischen Polizei erneut zu Stephanies Tod und zwei weiteren bislang ungeklärten Taten aus den Jahren 1993 und 1996, denen Kinder zum Opfer fielen.

Dem nun festgenommenen Tatverdächtigen kamen die Ermittler durch moderne Untersuchungsmethoden und vor allem ein neues elektronisches Fallbearbeitungssystem auf die Spur, in dem Daten zu den drei ungeklärten Thüringer Kindermorden erfasst und ausgewertet wurden. Der Tatverdächtige war in den 90er Jahren bereits im Zusammenhang mit dem Mord an einem anderen Kind im Visier der Ermittler, habe damals aber ein Alibi vorweisen können.

Der Tatverdächtige ist den Angaben zufolge bereits einschlägig vorbestraft und wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Jahr 1996 wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vom Landgericht Gera zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Bei dem neuerlichen digitalen Datenvergleich prüften die Ermittler die Spur des Tatverdächtigen, der im Raum Weimar aufwuchs und vor der Wende nach Berlin zog, erneut. Dadurch verdichteten sich die Hinweise.

Die Ermittler sprachen von einer "akribischen kriminalistischen Kleinarbeit", die nun zur Festnahme des Manns geführt habe. Der Leiter der Polizeiinspektion Jena, Thomas Quittenbaum, sagte, in dem Fall sei "Puzzlestein für Puzzlestein zusammengesetzt" worden. Die Ermittlungen stünden aber noch ganz am Anfang. Auch die anderen ungeklärten Kindermorde in Thüringen würden in diesem Zusammenhang weiter geprüft.