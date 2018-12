Geständiger stammt aus dem Umfeld der Opfer

Verdächtiger nach gewaltsamem Tod eines alten Ehepaars in Thüringen gefasst

Nordhausen (AFP) - Nach der brutalen Tötung eines älteren Ehepaares in Thüringen hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 56-Jährige aus Nordhausen sei "geständig", das Tatmotiv sei aber noch unklar, teilte die Polizei in Nordhausen am Freitagabend mit. Demnach wurde der Mann am Nachmittag nach einem DNA-Treffer in der Spurenauswertung in seiner Wohnung festgenommen und bis zum Abend verhört.

Blaulicht der Polizei © AFP

Der Verdächtige stammt "aus dem Umfeld der Opfer", wie die Polizei weiter mitteilte. Er sollte noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die beiden 80 und 82 Jahre alten Rentner waren am Montag tot in Nordhausen aufgefunden worden. Sie starben laut Obduktion durch massive Gewalt.