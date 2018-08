Video des Vorfalls fand in Frankreich große Verbreitung

Verdächtiger nach öffentlichem Angriff auf junge Frau in Polizeigewahrsam

Paris (AFP) - Die Pariser Polizei hat einen Mann in Gewahrsam genommen, der eine junge Frau in aller Öffentlichkeit geschlagen haben soll. Der Verdächtige entspreche der Personenbeschreibung, hieß es am Montagabend von Seiten der Ermittler. Das Opfer, die 22-jährige Marie Laguerre, hatte nach der Tat Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht, um auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Das Video verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken.

Berichtete über Gewalt auf offener Straße: Marie Laguerre © AFP

Die Polizei nahm den Mann nach eigenen Angaben fest, als er eine psychiatrische Klinik in Paris verließ. Zunächst ist eine Gegenüberstellung mit Laguerre geplant, um ihn zu identifizieren. Die 22-Jährige war nach dem Übergriff im Juli mehrere Tage krank geschrieben.

Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen "sexueller Belästigung" mit Gewaltanwendung. Der Täter war ihr nach eigener Darstellung zunächst gefolgt und hatte anzügliche Geräusche und Bemerkungen gemacht. Später habe der Mann einen Aschenbecher auf sie geworfen und ihr vor einem Café vor dutzenden Zeugen ins Gesicht geschlagen.

Laguerre veröffentlichte das Video der Tat bei Facebook und Twitter und erzeugte damit großes Interesse. Die französische Gleichstellungsministerin Marlène Schiappa sagte, es stehe die "Freiheit der Frauen" auf dem Spiel, sich frei in der Öffentlichkeit zu bewegen.

Schiappa hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das im Herbst vom Parlament besiegelt werden soll. Wer Frauen beleidigt oder sexuell belästigt, dem drohen danach künftig Geldstrafen von bis zu 3000 Euro.