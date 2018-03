Grüne Sustanz rieselt aus Brief - Fünf Mitarbeiter ärztlich betreut

Verdächtiges Pulver sorgt für Alarm in niedersächsischem Amtsgericht

Nienburg/Weser (AFP) - Ein Brief mit einem unbekannten grünlichen Pulver hat in einem Amtsgericht im niedersächsischen Rinteln am Dienstag Alarm ausgelöst. Fünf direkt betroffene Mitarbeiter der Wachtmeisterei klagten nach dem Öffnen über Angstzustände und Atembeschwerden, wie die Polizei in Nienburg am Dienstag berichtete. Sie und die 19 weiteren Angestellten seien vom Rettungsdienst medizinisch betreut und versorgt worden.

Feuerwehrleute bauten eine mobile Dekontaminationsschleuse auf © AFP

Feuerwehrleute räumten das Gebäude, errichteten eine mobile Dekontaminationsanlage und sicherten die Substanz, wobei sie Schutzanzüge trugen. Um welche Substanz es sich handelte, war zunächst noch unklar. Spezialisten den Landeskriminalamts der Polizei sollten eine Probe vor Ort in einem mobilen Labor untersuchen. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es.