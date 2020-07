Vereinigte Arabische Emirate starten eigene Mars-Mission

Tanegashima Space Center (AFP) - Die Vereinigten Arabischen Emirate starten in der Nacht zum Mittwoch eine eigene Mars-Mission. Ihre Sonde "Al-Amal" ("Hoffnung") bricht am Dienstag um 22.30 Uhr MESZ (Mittwoch 05.30 Uhr Ortszeit) vom japanischen Weltraumbahnhof Tanegashima aus ins All auf, ab Februar dann soll sie den Roten Planeten umrunden. Ihre Aufgabe ist es, ein umfassendes Bild der Mars-Atmosphäre und seiner meteorologischen Dynamik zu liefern.

Aufnahme vom Kontrollraum der Mission in Dubai © AFP

Mit der Mission verfolgen die Emirate ein ehrgeiziges Ziel: In knapp hundert Jahren wollen sie eine Siedlung auf dem Mars errichten. "Al-Amal" profitiert von einem besonders günstigen Startfenster: Mit rund 55 Millionen Kilometern kommt der Mars der Erde so nah wie nur alle 26 Monate. Diesen Umstand wollen auch die USA und China für eigene Mars-Missionen nutzen.