Paar flüchtet vor Polizeikontrolle

Verfolgungsjagd in Hessen endet auf Grund eines Weihers

Wiesbaden (AFP) - In Hessen hat eine Verfolgungsjagd mit der Polizei für einen 20-Jährigen und seine 19-jährige Beifahrerin auf dem Grund eines Weihers geendet. Die beiden flüchteten in der Nacht zum Freitag vor einer Kontrolle in Neu-Anspach, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte. Bei dem Unfall wurde niemand ernstlich verletzt.

Blaulicht der Polizei © AFP

Demnach fuhr der 20-Jährige bei der Flucht mit Vollgas in einem Waldstück an einer Schranke vorbei. Während die Beamten die Schranke öffneten, verloren sie den Wagen kurz aus den Augen. Das Fluchtauto kam jedoch nicht weit - wenige hundert Meter hinter der Schranke endete die Fahrt für den 20-Jährigen und seine Beifahrerin im Weiher. Sie konnten sich selbst rechtzeitig aus dem Auto befreien. Die Polizei nahm beide fest.

Die Beamten ermitteln nun wegen Kennzeichenmissbrauchs, des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts der Einnahme von Betäubungsmitteln. Gegen den 20-Jährigen wird zudem wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten ermittelt, weil er auf der Wache einen Beamten angriff und ihn leicht verletzte.