16-Jährige tot - 17-Jährige schwebt nach Gewalttat in Lebensgefahr

Vergewaltigung zweier Mädchen und Feuerattacken sorgen in Indien für Entsetzen

Neu Delhi (AFP) - In Indien sorgt schon wieder ein Vergewaltigungsfall für Entsetzen: Eine 17-Jährige wurde im ostindischen Bundesstaat Jharkhand missbraucht und bei lebendigem Leib angezündet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Mädchen schwebte in Lebensgefahr. Ebenfalls in Jharkhand war eine 16-Jährige nach einer Vergewaltigung von ihren mutmaßlichen Peinigern verbrannt worden. Die Serie brutaler Vergewaltigungsfälle in Indien löst über die Landesgrenzen hinaus Empörung und Entsetzen aus.

Angehörige trauern um ermordete 16-Jährige in Chatra © AFP

Die 17-Jährige, die am Freitag angegriffen wurde, habe Verbrennungen ersten Grades an mehr als zwei Dritteln ihres Körpers erlitten und schwebe in Lebensgefahr, sagte der Polizeichef des Bezirks Pakur, Shailendra Barnwal. Sie werde in einer Privatklinik behandelt. "Es besteht die Möglichkeit, dass sie überlebt."

Die Polizei nahm den Angaben zufolge einen 19-Jährigen fest, der in der Nachbarschaft des Opfers wohnte. "Er hat das Mädchen mit Kerosin überschüttet und angezündet", sagte Barnwal.

Ebenfalls am vergangenen Freitag war in Jharkhand ein 16-jähriges Vergewaltigungsopfer lebendig verbrannt worden. Das Mädchen war nach Polizeiangaben am Tag zuvor aus seinem Haus im Bezirk Chatra entführt und in einem Waldgebiet missbraucht worden.

Die Familie des Opfers meldete die Tat dem Dorfrat, der zwei Beschuldigte zu hundert Sit-ups und einer Geldbuße von umgerechnet rund 620 Euro verurteilte. Aus Wut über die Strafe griff der Hauptverdächtige am Freitag die Eltern des Mädchens an und steckte gemeinsam mit Komplizen deren Haus in Brand.

Die 16-Jährige verbrannte bei lebendigem Leib, die Täter konnten fliehen. Die Polizei nahm in dem Fall bislang 15 Verdächtige fest.

Die beiden Vergewaltigungen sind die jüngsten Vorfälle in einer ganzen Reihe von sexuellen Gewalttaten in Indien. Nach Bekanntwerden einer Gruppenvergewaltigung und Ermordung eines achtjährigen muslimischen Mädchens durch acht hinduistische Männer hatte es im April landesweit Proteste gegeben. Die Regierung ordnete daraufhin die Einführung der Todesstrafe für Vergewaltiger von Kindern unter zwölf Jahren an.

Am Montag entschied Indiens Oberster Gerichtshof, dass der Fall des achtjährigen Mädchens nicht in deren Heimat-Bundesstaat Jammu und Kaschmir verhandelt wird, sondern in Pathankot im benachbarten Bundesstaat Punjab. Die Eltern des Mädchens hatten die Verlegung beantragt, weil sie nach eigenen Angaben bei einem Prozess in der Heimat um ihr Leben fürchteten.

Am Montag beschuldigte außerdem eine Abgeordnete aus Uttar Pradesh einen einflussreichen Parlamentarier aus der Partei von Indiens Regierungschef Narendra Modi, sie vergewaltigt und erpresst zu haben. Die Frau, die der unterdrückten Kaste der Dalit angehört, brachte ihre Anschuldigungen bei einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz anonym und mit verhülltem Gesicht vor.

Aus Protest gegen die Untätigkeit der Behörden schnitt sich die Frau vor laufender Kamera die Haare ab. Sie drohte damit, sich umzubringen, wenn nichts gegen den von ihr beschuldigten Politiker unternommen werde.

2016 wurden in Indien etwa 40.000 Vergewaltigungsfälle gemeldet. Die Dunkelziffer dürfte viel höher sein, da die Opfer soziale Ausgrenzung im Falle einer Anzeige befürchten. Wiederholt wurden auch ausländische Touristinnen in Indien Opfer von Vergewaltigungen.

2012 hatte der Fall einer Studentin weltweit für Entsetzen gesorgt, die nach einer Gruppenvergewaltigung in einem Bus in Neu Delhi an ihren Verletzungen gestorben war. Die Tat löste Massenproteste aus und zog eine Verschärfung der Strafen für Vergewaltiger in Indien nach sich. Diese werden jedoch nicht überall angewandt und konnten das Problem bisher nicht eindämmen.