Vergewaltigungs-Ermittlungen gegen Gérard Depardieu eingestellt

Paris (AFP) - Die französische Justiz hat ihre Ermittlungen gegen den Filmstar Gérard Depardieu wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung eingestellt. Die Pariser Staatsanwaltschaft teilte am Dienstag mit, es hätten sich keine Hinweise auf mögliche Vergehen Depardieus ergeben.

Eine junge Schauspielerin und Tänzerin hatte dem 70-Jährigen vorgeworfen, sie im vergangenen Sommer zweimal sexuell missbraucht zu haben. Die französische Justiz leitete aufgrund ihrer Anzeige Vorermittlungen ein. Depardieu bestritt die Vorwürfe.

Depardieu feierte internationale Erfolge etwa in der Rolle des Obelix in den "Asterix"-Verfilmungen sowie als Held in Kostümdramen wie "Cyrano von Bergerac". Dafür wurde er auch für einen Oscar nominiert.