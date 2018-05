Meghans Adoptivhund Guy neues Mitglied der königlichen Familie

Verirrt im Wald - und jetzt ein Leben im Palast

Ottawa (AFP) - Bekannt ist das britische Königshaus für die Corgi-Hunde von Queen Elizabeth II. - mit Meghan Markles Einzug in den Kensington-Palast wird nun ein Beagle Mitglied der königlichen Familie. Guy wurde 2015 verirrt in einem Wald im US-Bundesstaat Kentucky gefunden. Er stand wenige Tage vor dem Einschläfern, als er von kanadischen Tierschützern gerettet und nach Kanada gebracht wurde.

Queen Elizabeth II. besucht ein Tierheim © AFP

"Guy lebte in einem Tierheim, und jetzt wohnt er in einem Palast", sagt Dolores Doherty vom Verein "A Dog's Rescue", der Guys Rettung organisierte. "Es ist wie ein Märchen, eine typische Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär-Geschichte." Freiwillige wechselten sich mit ihren Autos ab, um den Hund wie in einer Art Staffellauf die gut 800 Kilometer von Kentucky nach Kanada zu fahren.

Der Beagle war gerade mal einen Tag in Kanada, als Meghan Markle ihn bei einer Veranstaltung zur Vermittlung verwaister Tiere in Toronto entdeckte. In der kanadischen Metropole drehte sie die Anwaltsserie "Suits". Markle war auf der Suche nach einem Hund als Gesellschaft für ihren Schäferhund-Mischling Bogart - und verliebte sich offenbar auf den ersten Blick in Guy.

"Er ist so liebenswert mit seinen langen braunen Ohren, seinen großen Augen und dem runden Beagle-Körper", sagt Doherty. "Wir haben Meghan einen anderen Hund gezeigt, von dem wir dachten, dass er gut passen würde - aber sie sah Guy und wollte ihn sofort mit nach Hause nehmen."

Nach Markles Verlobung mit Prinz Harry zog Guy im November mit seiner Herrin nach Großbritannien. Bogart war zu alt und gebrechlich für die weite Reise, er lebt seither mit Freunden Markles in Kanada.