Klappbrücke ließ sich vorübergehend nicht mehr schließen

Verkehrschaos in London nach technischer Panne an Tower Bridge

London (AFP) - Eine technische Panne an der berühmten Tower Bridge hat am Samstag in London ein Verkehrschaos ausgelöst. Die Klappbrücke an dem Themsen-Bauwerk habe sich vorübergehend nicht mehr schließen lassen, teilten die Brückenbetreiber im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Zuvor sei die Brücke für ein vorbeifahrendes Schiff geöffnet worden.

Die Klappbrücke wird rund 800 Mal im Jahr geöffnet © AFP

"Die Brücke hatte heute Nachmittag technische Probleme und steckte eine Zeit lang in geöffneter Position fest", hieß es im Twitter-Kanal der Tower Bridge. Nach Angaben der Polizei war die Brücke für Fußgänger mehr als eine Stunde lang gesperrt. Autofahrer mussten demnach noch länger warten.

Die zwischen 1886 und 1894 errichtete Brücke wird rund 800 Mal im Jahr geöffnet.