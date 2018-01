Verleihung der Golden Globes unter dem Eindruck von Missbrauchsskandalen

Beverly Hills (AFP) - Unter dem Eindruck zahlreicher Fälle von sexueller Belästigung und Sexismus in der Filmbranche werden am Sonntag in Beverly Hills die Golden Globes verliehen. Als Zeichen gegen sexuelle Übergriffe wollen dieses Jahr viele Stars in Schwarz zur Verleihung des wichtigen US-Filmpreises kommen. Der Fantasyfilm "The Shape of Water" (Das Flüstern des Wassers) geht mit sieben Nominierungen als Favorit in das Rennen um die Auszeichnungen.

Vorbereitungen für die Verleihung der Golden Globes © AFP

In der Königskategorie bestes Kino-Drama sind außerdem Steven Spielbergs Polit-Drama "Die Verlegerin", der Kriminalfilm "Three Billboards outside Ebbing, Missouri" und die Tragikomödie "Lady Bird" nominiert. Fatih Akins Thriller "Aus dem Nichts" geht ins Rennen um den Preis für den besten fremdsprachigen Film.