Schauspielerin soll Aachener Karnevalsorden nun 2022 entgegennehmen

Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst an Iris Berben verschoben

Aachen (AFP) - Wegen der Corona-Pandemie hat der Aachener Karnevalsverein (AKV) die Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst an die Schauspielerin Iris Berben um ein Jahr verschoben. "Der AKV hofft nun, seiner designierten Ritterin Iris Berben den Orden am 12. Februar 2022 verleihen zu können, falls die Situation es dann wieder zulassen sollte", erklärten die Aachener Karnevalisten am Montag.

Iris Berben © AFP

Die Verleihung des renommierten Karnevalsordens an Berben war bislang für den 30. Januar 2021 geplant. "Für uns steht die Gesundheit aller Mitwirkenden, der Mitarbeiter, aber auch der neuen Ordensträgerin und der übrigen Gäste im Mittelpunkt unserer Überlegungen", begründete der AKV-Präsident Werner Pfeil die Verlegung.