Polizei befreit verirrtes Tier in Rheinland-Pfalz

Vermeintliche Drohne in Wohnung entpuppt sich als Vogel

Neustadt an der Weinstraße (AFP) - Eine Frau in Rheinland-Pfalz hat wegen einer vermeintlichen Drohne in ihrer Wohnung die Polizei alarmiert. Das Flugobjekt entpuppte sich jedoch als verirrter Vogel, wie die Polizei in Neustadt an der Weinstraße am Freitag mitteilte. Demnach hörte die Frau am Donnerstagnachmittag verdächtige Geräusche in ihrer Wohnung und vernutete eine Drohne.

Anschlag mit Gully-Deckeln auf Zug in NRW © AFP

Sie rief die Polizei, um den Ursprung des Brummens überprüfen zu lassen. Die Beamten fanden die Quelle der Geräusche bereits nach kurzer Zeit. Ein Vogel hatte sich in die Wohnung verirrt. Er wurde eingefangen und in der Natur wieder ausgesetzt.