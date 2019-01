62-Jährige war seit Wanderung am Neujahrstag verschwunden

Vermisste Deutsche in Australien tot aufgefunden

Sydney (AFP) - Eine seit dem Neujahrstag im heißen und trockenen australischen Hinterland vermisste Deutsche ist tot. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch wurde die Leiche der 62-jährigen Touristin etwa drei Kilometer von einem Wanderweg entfernt gefunden. Den schrecklichen Fund machten die Ermittler mithilfe von Handydaten.

Alice Springs liegt umgeben von wüstenartigem Gebiet © AFP

Bei der Suche waren auch Flugzeuge und Drohnen zum Einsatz gekommen. Zuletzt war die 62-Jährige in der Gegend von Emily Gap gesehen worden. Die Wanderin hatte ihr Hotel in Alice Springs am Neujahrstag verlassen und sich offenbar auf den Weg zum Emily Gap gemacht, einem bei Touristen beliebten Ort in einem abgelegenen Naturpark. Nachdem die Touristin nicht wie geplant einige Tage später in ihr Hotel zurückgekehrt war, wurde die Polizei eingeschaltet.

In der Region herrschen derzeit Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius. Die vermisste Deutsche hatte Berichten zufolge lediglich einen Kaschmirschal als Schutz gegen die Wüstensonne dabei.