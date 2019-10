Polizeivertreter: "Suchen jetzt nach einer Leiche"

Vermisste Touristin auf Insel Koh Rong: Polizei befragt sechs Kambodschaner

Koh Rong (AFP) - Im Fall einer seit Tagen auf der kambodschanischen Insel Koh Rong vermissten britischen Touristin hat die Polizei sechs Kambodschaner zur Vernehmung vorgeladen. Sie würden derzeit von den Ermittlern in der Polizeizentrale in Sihanoukville befragt, sagte Vize-Polizeichef Nop Panha am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. "Wir ziehen noch keine Schlussfolgerungen", fügte er hinzu.

Amelia Bambridge wird seit dem 24. Oktober vermisst © AFP

Die 21-jährige Touristin Amelia Bambridge war zuletzt auf einer Strandparty am 24. Oktober gesehen worden, seitdem gilt sie als vermisst. Seit Tagen suchen fast 200 Polizisten, Soldaten und Taucher nach ihr. Ein ranhoher Polizeivertreter sagte jedoch, es bestehe "kaum noch Hoffnung", die Vermisste lebend zu finden - "wir suchen jetzt nach ihrer Leiche".

Bambridge wurde als vermisst gemeldet, als sie sich nicht wie geplant aus ihrem Hostel ausgecheckt hatte. An dem Strand, an dem die Party stattfand, wurden ihre Tasche und ihr Handy gefunden. Bei den sechs Kambodschanern, die nun von der Polizei befragt werden, soll es sich zum Teil um Mitarbeiter von Strandbars handeln.

Nach Behördenangaben traf am Sonntagabend Bambridges Familie in Kambodscha ein. Im Online-Dienst Facebook bat sie um Informationen zum Verbleib der 21-Jährigen. "Wo bist du Amelia, wir vermissen dich so sehr", schrieb Bambridges Schwester Scharon Schultes in einem Facebook-Beitrag.

Die Insel Koh Rong liegt im Golf von Thailand und zieht mit ihren günstigen Unterbringungen, ihren Strandbars und idyllischen Stränden vor allem Reisende mit kleinem Budget an.

Kambodscha gilt als weitgehend sicheres Reiseland. Allerdings haben wiederholt Verbrechen gegen Ausländer zuletzt für Schlagzeilen gesorgt. Vergangene Woche wurden drei Männer der Gruppenvergewaltigung einer Französin in der Küstenprovinz Kampot angeklagt.