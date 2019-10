Einsatz von Spürhunden in Leverkusener Waldgebiet zunächst ergebnislos

Vermisstensuche in NRW wegen Gefahr von Wildschweinattacken zeitweise gestoppt

Köln (AFP) - Nach stundenlangem Einsatz unter anderem von Spürhunden haben Polizei und Feuerwehr am späten Sonntagabend in Leverkusen die Suche nach einem Vermissten vorübergehend gestoppt - wegen "Dunkelheit und der Gefahr von Wildschweinangriffen", wie die Polizei Köln am Montag mitteilte. Die Suche nach dem am Sonntagvormittag vermisst gemeldeten 85-Jährigen konzentrierte sich demnach auf ein Waldstück in Leverkusen und wurde am Montag fortgesetzt.

Wildschwein in einem Gehege © AFP

Zunächst fehlte von dem Senior weiter jede Spur. Eine Angehörige hatte den Mann am Samstagvormittag letztmals in Leverkusen-Steinbüchel gesehen.