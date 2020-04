Innenministerin warnt vor Verstößen gegen Ausgangssperre

Verstärkte Polizeikontrollen während der Osterfeiertage in Italien

Rom (AFP) - Die italienische Regierung hat verstärkte Polizeikontrollen angekündigt, um die Italiener an den Osterfeiertagen von Ausflügen abzuhalten. Auch an Ostern müssten die Italiener zu Hause bleiben, sagte Innenministerin Luciana Lamorgese der Zeitung "Corriere della Sera" vom Freitag. Die Polizei werde an diesem Wochenende daher verstärkt kontrollieren, um zu verhindern, "dass die Leute in ihre Ferienhäuser und an Urlaubsorte fahren".

Ein Polizist in Treviolo bei Bergamo © AFP

Jeder, der für eine Reise am Osterwochenende keinen triftigen Grund angeben könne, werde bestraft, warnte die Ministerin.

Die italienische Polizei hat ihren Angaben zufolge seit Beginn der Ausgangssperre vor gut einem Monat schon fast sechs Millionen Menschen kontrolliert und mehr als 200.000 mit einer Geldbuße belegt.