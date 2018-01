Trauergottesdienst und Begräbnis in Irland

Verstorbene Cranberries-Sängerin Dolores O'Riordan wird am Dienstag beigesetzt

London (AFP) - Die in London verstorbene Cranberries-Sängerin Dolores O'Riordan wird am Dienstag in Irland beigesetzt. Der Trauergottesdienst wird in der Saint-Ailbe-Kirche in Ballybricken nahe Limerick zelebriert, wie die Kirche am Freitag mitteilte. Anschließend wird O'Riordan im Familienkreis beigesetzt.

O'Riordan im Jahr 2012 © AFP

Zu dem Trauergottesdienst in der Kirche mit Platz für 200 Besucher wurden nur Verwandte und enge Freunde der verstorbenen Sängerin der irischen Rockband The Cranberries ("Zombie") eingeladen. Der Gottesdienst wird aber live im Radio übertragen.

O'Riordan war am Montag tot in einem Hotelzimmer in London aufgefunden worden. Die Ursache für den plötzlichen Tod der 46-Jährigen ist bislang nicht bekannt.