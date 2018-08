Verstorbene Soul-Diva Aretha Franklin wird in Detroit beigesetzt

Detroit (AFP) - Zwei Wochen nach ihrem Tod wird am Freitag die "Queen of Soul" Aretha Franklin in ihrer Heimatstadt Detroit beerdigt. Die Trauerzeremonie für die US-Sängerin findet in der Kirche Greater Grace statt, in der 2005 auch die verstorbene Bürgerrechtsikone Rosa Parks aufgebahrt worden war. Als Trauergäste werden unter anderem der frühere US-Präsident Bill Clinton, Soul-Star Smokey Robinson und der Bürgerrechtler Jesse Jackson erwartet.

Aretha Franklin wurde 76 Jahre alt © AFP

Franklin war am 16. August in ihrem Haus in Detroit im Alter von 76 Jahren an Krebs gestorben. Sie hat mit Hits wie "Respect", "Think" und "I Say A Little Prayer" Musikgeschichte geschrieben und war eine Ikone der Frauen- und der Bürgerrechtsbewegung. 1987 wurde sie als erste Frau überhaupt in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.