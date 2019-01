"Vice - Der zweite Mann" und "A Star Is Born" Favoriten bei den Golden Globes

Los Angeles (AFP) - In Los Angeles werden heute (Montag 02.00 Uhr MEZ) die Golden Globes verliehen. Als Favoriten für die Filmpreise gelten "Vice - Der zweite Mann", ein biographischer Film über den früheren US-Vizepräsidenten Dick Cheney, sowie der Musikfilm "A Star Is Born" mit Lady Gaga. Für Deutschland geht Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck mit "Werk ohne Autor" ins Rennen um die Auszeichnung als bester fremdsprachiger Film.

Lady Gaga und Bradley Cooper spielen in "A Star Is Born" © AFP

Zu den Nominierten in der Königskategorie bester Film zählen neben "A Star Is Born" Spike Lees "BlacKkKlansman," der Actionstreifen "Black Panther" sowie "Bohemian Rhapsody" und "Beale Street". Die vom Verband der Auslandspresse in Hollywood vergebenen Auszeichnungen gelten allgemein als wichtiger Hinweis darauf, welche Filme bei den später verliehenen Oscars gute Chancen haben.