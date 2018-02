Umfrage von Branchenverband: 25 Prozent kamen so mit aktuellem Partner zusammen

Viele Nutzer von Onlinedatingdiensten haben sich dort schon einmal verliebt

Berlin (AFP) - Beinahe jeder zweite Nutzer von Onlinedatingportalen hat sich auf diesem Weg schon einmal verliebt. Das geht aus einer am Montag vom Branchenverband Bitkom veröffentlichten Umfrage hervor. Dabei gaben 44 Prozent derjenigen, die derartige Dienste benutzen, an, sich auf diese Weise verliebt zu haben. 25 Prozent lernten demnach ihren aktuellen festen Partner so kennen.

Am Mittwoch ist Valentinstag © AFP

Für die Umfrage anlässlich des Valentinstags am Mittwoch befragte Bitkom nach eigenen Angaben 1009 Bundesbürger ab 14 Jahren, darunter 829 Internetnutzer und 244 Nutzer von Onlinedatingdiensten. Demnach machten sich etwas weniger als ein Drittel aller Internetnutzer online auf die Suche nach der Liebe oder dem kurzen Flirt.