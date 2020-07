Gouverneur verschärft Corona-Beschränkungen wegen hoher Ansteckungszahlen wieder

Viele Restaurants in Kalifornien müssen Bewirtung im Inneren wieder stoppen

Los Angeles (AFP) - Wegen des drastischen Wiederanstiegs von Corona-Infektionen dürfen Restaurants in Los Angeles und weiteren Städten Kaliforniens keine Gäste mehr im Inneren bewirten. Die Maßnahme im Kampf gegen die Pandemie gelte für mindestens drei Wochen, sagte Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom am Mittwoch. Sie betrifft 19 Verwaltungsbezirke, in denen zusammengenommen mehr als 70 Prozent der Bevölkerung des Bundesstaates Kalifornien leben.

Restaurant in Los Angeles © AFP

Betroffen sind auch Bars, Kinos und Museen, so sie in den vergangenen Wochen wieder hatten öffnen können. In dem Bundesstaat an der US-Westküste hatten Restaurants Ende Mai nach dem Corona-Lockdown wieder öffnen dürfen.

Kalifornien erlebt derzeit aber wie eine Reihe anderer US-Bundesstaaten ein erneutes Emporschnellen der Corona-Infektionszahlen. Los Angeles und andere Bezirke haben zuletzt die höchsten Werte seit Beginn der Epidemie verzeichnet. Betroffen sind auch Bundesstaaten im Süden der USA wie Texas und Florida. Viele Bundesstaaten haben deswegen die Lockerung von Corona-Beschränkungen auf Eis gelegt oder sogar wieder rückgängig gemacht.

Große Sorgen gibt es auch mit Blick auf den Unabhängigkeitstag am 4. Juli: An dem Nationalfeiertag zieht es die US-Bürger zu Familientreffen und Picknicks ins Freie, außerdem gibt es große Feuerwerke. Los Angeles hat die Feuerwerke abgesagt und die Strände am Wochenende gesperrt.