Männer nach Dienstantritt in Kfz-Werkstatt entkommen

Vier Gefangene über Lüftungsspalt aus Berliner Justizvollzugsanstalt geflohen

Berlin (AFP) - Aus der Berliner Justizvollzugsanstalt (JVA) Plötzensee sind am frühen Donnerstagmorgen vier Inhaftierte entflohen. Die Männer entkamen über einen Lüftungsspalt in der Außenmauer, wie ein Sprecher des Justizsenats sagte. Die Gefangenen arbeiteten demnach in der Kfz-Werkstatt, die sich auf dem Gelände der JVA befindet. Dort hätten sie am Morgen ihren Dienst angetreten. Ihr Verschwinden sei zwischen 6.30 und 7.00 Uhr bemerkt worden.

Durch diesen Spalt entkamen die Gefangenen © AFP

Die Gefangenen zerstörten demnach eine Betonstrebe in der Außenmauer und zwängten sich durch die schmale Öffnung. Danach überwanden sie den Stacheldrahtzaun, der das Gelände der JVA umgibt. Die genauen Umstände der Flucht würden noch ermittelt.

In der Justizvollzugsanstalt Plötzensee sind derzeit 362 Personen inhaftiert. 102 von ihnen verbüßen eine Ersatzfreiheitsstrafe, weil sie eine vom Gericht verhängte Geldstrafe nicht gezahlt hatten. Weshalb die vier Entkommenen inhaftiert waren, wurde zunächst nicht bekannt.