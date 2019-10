Suche nach zwei Vermissten wird fortgesetzt

Vier Leichen nach Brückeneinsturz in Taiwan geborgen

Taipeh (AFP) - Nach dem Brückeneinsturz in Taiwan sind die Leichen von vier Opfern geborgen worden. Nach zwei noch Vermissten werde weiterhin gesucht, sagte Verkehrsminister Lin Chia-lung am Mittwoch. "Der Such- und Rettungseinsatz geht weiter."

Die Brücke im Küstenort Nanfangao war am Dienstag eingestürzt. Die 140 Meter lange Brücke, die den Fischereihafen überspannte, stürzte auf drei Fischerboote und einen Öltanker, der daraufhin in Brand geriet. Zwölf Menschen wurden verletzt: zwei Mitarbeiter der Küstenwache, sechs Fischerei-Beschäftigte aus den Philippinen und drei weitere aus Indonesien sowie der taiwanische Kapitän des Öltankers.

Die Unglücksursache war zunächst unklar. Die Behörden haben Ermittlungen eingeleitet.