Junge Frauen könnten sich laut Medien nach Deutschland abgesetzt haben

Vier Mitglieder von Afghanistans erstem Frauenorchester in der Slowakei vermisst

Bratislava (AFP) - Die Polizei in der Slowakei sucht nach vier Mitgliedern des ersten Frauenorchesters aus Afghanistan, die nach einem Konzert aus ihrem Hotel verschwunden sind. Nach ihren Angaben werden die zwei Jugendlichen und zwei jungen Frauen seit Sonntag vermisst, einen Tag nach dem Auftritt ihres Orchesters "Zohra" bei einem Festival in der westslowakischen Stadt Trencin.

"Zohra" setzt sich aus 35 jungen Musikerinnen zusammen © AFP

Sie seien nach dem Konzert in ihr Hotel zurückgekehrt, aber dann am nächsten Morgen verschwunden, sagte der Sprecher der Regionalpolizei, Pavol Kudlicka, am Donnerstagabend der Nachrichtenagentur AFP. Örtlichen Medienberichten zufolge soll eines der Mädchen Verwandte in Deutschland haben.

"Zohra" ist das erste rein weibliche Orchester in Afghanistan. Einige seiner 35 jungen Musikerinnen sind Waisen oder stammen aus armen Familien. In ihrem Heimatland, wo Musik unter dem Taliban-Regime von 1996 bis 2001 verboten war und Frauen nach wie vor diskriminiert werden, erhielten sie schon Morddrohungen.

Trotz ihrer fehlenden Mitglieder setzte "Zohra" seine Konzerttournee in der Westslowakei fort. Das Orchester ist schon häufiger im Ausland aufgetreten, darunter in Berlin und beim Weltwirtschaftsforum in Davos vor zwei Jahren.