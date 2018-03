Appelle gegen Belästigung und für Frauenrechte bei der Gala

Vier Oscars für "Shape of Water" von Guillermo del Toro

Hollywood (AFP) - Vier Oscars haben den Erfolg der Fantasy-Romanze "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" gekrönt: Der Film des mexikanischen Regisseurs Guillermo del Toro wurde am Sonntagabend (Ortszeit) in Hollywood unter anderem mit dem Hauptpreis für den besten Film und mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet. Der Oscar für die beste Schauspielerin ging an Frances McDormand. Die 60-Jährige nutzte ihren Auftritt für eine viel beachtete feministische Rede.

Regisseur del Toro mit dem Oscar für den besten Film © AFP

Del Toro hatte für sein Kinomärchen bereits mehrere Preise erhalten, darunter den Golden Globe. Die Geschichte von der Liebe zwischen einer stummen Reinigungskraft und einem amphibischen Monster in einem US-Geheimlabor war mit 13 Nominierungen als Favorit in das Oscar-Finale gezogen. Am Ende holte der Film vier Preise - auch jene für den besten Soundtrack, der von dem Franzosen Alexandre Desplat stammt, sowie das beste Szenenbild.

Der mexikanische Regisseur nutzte seinen großen Abend für eine Botschaft der Völkerverständigung. "Ich bin ein Einwanderer", sagte er - und pries die Kraft von Filmen, "die Linien im Sand" zwischen den Menschen verschiedener Kulturen zu verwischen. In seiner mexikanischen Heimatstadt Guadalajara wurde der Preisregen ausgelassen gefeiert.

Als bester Schauspieler wurde Gary Oldman geehrt, der mit seiner Darstellung des britischen Premierministers Winston Churchill in "Die dunkelste Stunde" überzeugte. McDormand holte den Hauptdarsteller-Preis für ihre Rolle als zornige Mutter eines vergewaltigten und ermordeten Mädchens in der bitterbösen Kleinstadtsatire "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Ihre Dankesrede verwandelte sie in einen Appell an die mächtigen Männer in Hollywood, Projekte von Frauen zu finanzieren.

Der deutsche Spezialeffekte-Experte Gerd Nefzer erhielt zusammen mit drei Kollegen einen Oscar für den Science-Fiction-Thriller "Blade Runner 2049". Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) erklärte, der Erfolg in der Kategorie visuelle Effekte zeige "das Weltniveau, mit dem in Deutschland produziert wird" und sei "Ansporn, unsere Anstrengungen zur Unterstützung dieser Zukunftsbranche fortzusetzen".

Die Oscars als beste Nebendarsteller bekamen Allison Janney, die in dem biographischen Film "I, Tonya" die tyrannische Mutter der US-Eiskunstläuferin Tonya Harding spielt, sowie Sam Rockwell für seinen Auftritt als schwuler und rassistischer Polizist in "Three Billboards".

Regie-Veteran James Ivory erhielt mit 89 Jahren seinen ersten Oscar: Den Preis für das beste adaptierte Drehbuch bekam er für "Call Me By Your Name". Der Oscar für den besten fremdsprachigen Film ging an das Transgender-Drama "Eine fantastische Frau" aus Chile, der vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert wurde.

Die Gala im Dolby Theatre fand unter dem Eindruck der Belästigungs- und Missbrauchsskandale um den abgestürzten Filmmogul Harvey Weinstein und andere Branchengrößen statt, die Hollywood seit Monaten schwer erschüttern.

Moderator Jimmy Kimmel widmete sich dem Thema zunächst in ernstem Ton und nannte den Absturz Weinsteins "lange überfällig". Hollywood dürfe derartiges Verhalten nicht mehr durchgehen lassen. Das schwierige Thema behandelte er aber auch mit Humor, indem er die Oscar-Figur als Vorbild beschrieb: Oscar sei der "beliebteste und respektierteste Mann in Hollywood", da er seine Hände immer da behalte, wo sie zu sehen seien, und nie ein "grobes Wort" sage. Zudem habe Oscar "überhaupt keinen Penis".

Während der Show präsentierten die Schauspielerinnen Salma Hayek, Ashley Judd und Annabella Sciorra, die nach eigener Schilderung zu den Weinstein-Opfern gehören, ein Video zu den neuen Protestbewegungen für die Frauenrechte. Anders als bei der Golden-Globe-Verleihung zu Jahresbeginn gab es aber keine konzertierte Protestaktion: Damals waren die meisten Stars demonstrativ in Schwarz erschienen, doch bei der Oscar-Verleihung waren wie gewohnt Kleider in allen Farbtönen zu sehen.