Insgesamt 17 Menschen erkrankt

Vier Todesfälle in Australien durch Listerien-verseuchte Melonen

Sydney (AFP) - Nachdem sie mit Listerien verseuchte Melonen gegessen haben, sind in Australien vier Menschen gestorben. Insgesamt seien 17 Menschen an Listeriose erkrankt, erklärten die Gesundheitsbehörden des Bundesstaates New South Wales am Mittwoch. Sämtliche kontaminierte Cantaloupe-Melonen seien inzwischen vom Markt genommen worden.

Cantaloupe-Melonen © AFP

Den Behörden zufolge sterben durchschnittlich ein Drittel aller Menschen, die an Listeriose erkranken. Listerien sind eine weit verbreitete Bakterienart, die beispielsweise über rohe Lebensmittel aufgenommen werden. Bei den meisten Menschen lösen sie keine Erkrankung aus, ältere und gesundheitlich geschwächte Menschen erkranken leichter.