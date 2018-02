Familie mit zwei Kindern ums Leben gekommen - Großeinsatz der Feuerwehr läuft

Vier Tote bei Unglücksfall mit Kohlenmonoxid in Baden-Württemberg

Reutlingen (AFP) - Bei einem Unglücksfall mit tödlichem Kohlenmonoxid-Gas in einem Haus im baden-württembergischen Esslingen sind vier Menschen ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei in Reutlingen am Montag sagte, handelte es sich um eine Familie aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern. "Wir gehen im Moment von einem Unglücksfall aus", betonte er.

Die genaue Lage in dem Haus ist noch unklar © AFP

Die Untersuchungen hätten aber gerade erst begonnen. Inzwischen hätten Kriminaltechniker das Haus betreten können. Aufgrund der stark erhöhten Konzentration von Kohlenmonoxid in dem Gebäude war dies nach Angaben der Beamten zunächst noch nicht möglich gewesen.

"Wir gehen derzeit von vier Toten aus", sagte der Sprecher der Polizei. Weitere Angaben zu dem Vorfall machte er zunächst nicht. Wie die Beamten auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter weiter mitteilten, lief an dem Haus in der Stadt bei Stuttgart ein Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst, die Einsatzkräfte führten Messungen durch.

Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchsloses Gas, das bei Verbrennungsprozessen entsteht. Es blockiert bei Aufnahme in den Körper den Sauerstofftransport über das Blut und kann zum Tod führen.