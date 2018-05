Auto gerät zwischen Kehl und Grenzübergang in Gegenverkehr

Vier Tote bei Verkehrsunfall an deutsch-französischer Grenze

Offenburg (AFP) - Bei einem Autounfall im deutsch-französischen Grenzgebiet sind am Mittwoch vier Menschen ums Leben gekommen. Ein weiterer Autoinsasse sei lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei im baden-württembergischen Offenburg mit. Die Toten befanden sich im Wagen des Unfallverursachers, es handelt sich laut Polizei um zwei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 36 und 51 Jahren.

Die Unfallstelle © AFP

Den Polizeiangaben zufolge geriet der Fahrer des in Großbritannien zugelassenen Wagens zwischen Kehl-Goldscheuer und dem Grenzübergang nach Frankreich in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem in Richtung Frankreich fahrenden Autos frontal zusammen.

Dessen Fahrer habe keine Ausweichchance gehabt, hieß es weiter. Der 30 Jahre alte Mann aus dem Großraum Colmar sei durch den Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt worden. Sein Zustand sei aber stabil.

Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro. Die Unfallstelle wurde für mehr als sechs Stunden gesperrt.