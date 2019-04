Zustand von 15 Heimbewohnern weiterhin ernst

Vier Tote durch mutmaßliche Lebensmittelvergiftung in französischem Altenheim

Toulouse (AFP) - In einem Altenheim in Südfrankreich sind am Sonntag vier Menschen nach schweren Magenproblemen gestorben. Die Behörden gehen von einer Lebensmittelvergiftung aus. Mehr als ein Dutzend weitere Senioren des Heims in Lherm bei Toulouse mussten ebenfalls behandelt werden.

Vier Tote in französischem Altenheim © AFP

Die Polizei erklärte, nach dem Abendessen hätten zahlreiche Bewohner sich unwohl gefühlt und sich übergeben müssen. Eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft sagte dem Fernsehsender BFM, es gebe einen Verdacht auf Lebensmittelvergiftung. Nun sollen die Küche und Reste des Abendessens untersucht werden. Der Zustand von 15 Heimbewohnern sei weiterhin ernst.

Das Heim gehört zum Unternehmen Korian, nach eigenen Angaben der größte Betreiber von Altenheimen in Europa. Sein Netzwerk umfasst 800 Heime in fünf Ländern mit 78.000 Betten.