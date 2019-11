Attacke auf Football schauende Menschen in Garten

Vier Tote und sechs Verletzte bei Schusswaffenangriff im kalifornischen Fresno

Los Angeles (AFP) - Bei einem Schusswaffenangriff im Garten eines Hauses im kalifornischen Fresno sind vier Menschen getötet und sechs weitere verletzt worden. Drei Menschen seien bei der Attacke am Sonntag (Ortszeit) am Tatort gestorben, ein weiterer sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, sagte der Polizeichef der 320 Kilometer nördlich von Los Angeles gelegenen Stadt Fresno, Michael Reed. Die Verletzten seien nicht in Lebensgefahr.

Tote bei Schusswaffenangriff in Fresno © AFP

Der Angriff ereignete sich, als in dem Garten etwa 35 Menschen zusammen Football schauten. Bei den Todesopfern und Verletzten handelte es sich dem Polizeichef zufolge um Männer im Alter zwischen 25 und 35 Jahren. Unklar sei, wieviele Angreifer an dieser "sinnlosen Gewalt" beteiligt gewesen seien, sagte Reed. Hinweise auf Gang-Rivalitäten als Motiv gebe es nicht.

Zuvor hatte ein Polizeisprecher gesagt, der Angriff sei von mindestens zwei Schützen verübt worden. Auf der Suche nach den Tätern suchten die Ermittler nun nach Zeugen und Bildern von Überwachungskameras.