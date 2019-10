Zustimmung im Osten höher als im Westen

Vier von fünf Deutschen befürworten Impfpflicht

München (AFP) - Vier von fünf Deutschen befürworten generell eine Impfpflicht. Wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Instituts YouGov im Auftrag des Vergleichsportals Check24 hervorgeht, sprechen sich 79 Prozent der Befragten dafür aus. Der Anteil der Befürworter ist im Osten mit 85 Prozent acht Prozentpunkte höher als im Westen. Am größten ist die Zustimmung in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern mit je 91 Prozent, am niedrigsten in Bremen mit 69 Prozent.

Eine Arzthelferin impft eine Patentin mit einer Spritze © AFP

Vor allem Ältere und Akademiker befürworteten eine Impfpflicht. Während die 18- bis 24-Jährigen zu 71 Prozent zustimmen, sind es bei den Befragten über 55 Jahren 84 Prozent. Studierte sprechen sich zu 82 Prozent für eine Impfpflicht aus, Befragte ohne Ausbildung oder Studium zu 68 Prozent. Je höher das politische Interesse der Befragten ist, desto eher befürworteten sie eine Impfpflicht. Für die Erhebung wurden zwischen dem 26. und dem 28. August 2035 Menschen ab 18 Jahren online befragt.