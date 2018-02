Eltern und zwei Kinder tot in Haus gefunden - Unfallursache derzeit noch unklar

Vierköpfige Familie bei Unglück mit Kohlenmonoxid in Baden-Württemberg gestorben

Reutlingen (AFP) - Bei einem Unglück mit Kohlenmonoxid ist im baden-württembergischen Esslingen eine vierköpfige Familie ums Leben gekommen. Rettungskräfte fanden die 29-jährigen Eltern und ihre Kinder im Alter von drei und vier Jahren am Montag tot in ihrem Haus, wie die Polizei in Reutlingen mitteilte. Die Ursache für das tragische Geschehen war zunächst unklar.

Die genaue Lage in dem Haus ist noch unklar © AFP

Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchsloses Gas, das bei Verbrennungsprozessen entsteht. Es blockiert bei Aufnahme in den Körper den Sauerstofftransport über das Blut und kann zum Tod führen. Immer wieder kommt es in Deutschland zu Vergiftungen, etwa durch defekte Heizgeräte oder fahrlässig betriebene Feuerstellen.

Nach Angaben der Beamten hatte ein Angehöriger gegen Mittag zunächst erfolglos an der Tür der Familie geklingelt und dann durch ein Fenster zwei leblose Körper auf dem Boden liegen gesehen. Er rief die Polizei. Als Rettungskräfte das Gebäude betreten wollten, schlugen ihre Kohlenmonoxidwarngeräte an.

Aufgrund der hohen Konzentration des gefährliches Gases mussten Feuerwehrleute das Haus mit Atemschutzausrüstung betreten. Dort fanden sie die Eheleute und ihre Kinder. Bei ihnen konnte aber nur noch der Tod festgestellt werden. Notfallseelsorger mussten sich anschließend vor Ort um die geschockten Angehörige kümmern.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen seien alle vier an Kohlenmonoxidvergiftung gestorben, teilte die Polizei mit. Kriminaltechniker hätten inzwischen im Haus die Suche nach der Unglücksursache aufgenommen. Ihre Arbeit daure aber noch an.