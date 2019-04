Bestand der Raubtiere akut bedroht

Vietnamese wegen Schmuggels von Fell und Knochen eines Tigers festgenommen

Hanoi (AFP) - Weil er ein Tigerfell und Tigerknochen nach China schmuggeln wollte, ist in Vietnam ein Mann festgenommen worden. Der Mann habe ein Tigerfell und fünf Knochen mit einem Gesamtgewicht von knapp fünfeinhalb Kilogramm bei sich gehabt, sagte ein Beamter des Grenzpostens Qang Ninh am Donnerstag.

Grenzschützer mit beschlagnahmten Tigerfell © AFP

Ein Tigerfell wird in Vietnam für bis zu 6000 Dollar (5300 Euro) gehandelt, im Nachbarland China sind es bis zu 10.000 Dollar. Der Preis für Tigerknochen liegt in Vietnam bei rund tausend Dollar pro hundert Gramm. In Asien werden Tigerhäute, -zähne und -krallen als Schmuck geschätzt, Knochen, Schnurrhaare und Tatzen werden in der traditionellen Medizin verwendet.

Der weltweite Tigerbestand ist nach Angaben der Umweltorganisation WWF im Laufe des vergangenen Jahrhunderts um 97 Prozent geschrumpft. Die Raubtiere gehören damit zu den bedrohten Tierarten. In Vietnam dürfen Tiger mit einer behördlichen Genehmigung nicht nur in Zoos, sondern auch als Haustiere gehalten werden.