Mindestens 13 Insassen verletzt

Vollbesetzer Reisebus aus Polen auf der A1 verunglückt

Ratzeburg (AFP) - Auf der Autobahn A1 ist am Samstagmorgen in Schleswig-Holstein ein vollbesetzter Reisebus verunglückt. Bei dem Unfall seien mindestens 13 Insassen verletzt worden, die meisten von ihnen leicht, sagte ein Sprecher der Polizei Ratzeburg. In dem Bus saßen inklusive Fahrer 50 Menschen.

Der verunglückte Reisebus kam aus Polen © AFP

Der Bus kam aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Seitenschutzplanke und kippte auf die rechte Seite um. Der Unfall ereignete sich gegen halb sechs Uhr am Morgen zwischen Stapelfeld und Barsbüttel in Richtung Hamburg; die Autobahn war am Vormittag noch wegen der Bergungsarbeiten gesperrt.