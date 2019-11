Polizisten beseitigen Hindernis - Stamm ragt auf Fahrbahn

Von Biber gefällter Baum stürzt auf Autobahn in Baden-Württemberg

Tuttlingen (AFP) - Ein von einem Biber gefällter Baum ist in Baden-Württemberg auf eine Autobahn gestürzt. Wie die Polizei in Tuttlingen am Freitag mitteilte, hatte das Tier am Autobahnkreuz Bad Dürkheim mehrere Bäume angenagt und "dabei offensichtlich bei einem die Fallrichtung falsch eingeschätzt".

Ein Biber © AFP

Dieser stürzte in Richtung der A81, wobei der sieben Meter lange Stamm den Beamten zufolge ein Stück auf die Fahrbahn ragte. Eine Polizeistreife schob ihn hinter die Leitplanke, nachdem ein Autofahrer das Hindernis in der Nacht zum Freitag gemeldet hatte. Zu Unfällen kam es nicht.