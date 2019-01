Von Donnersmarck und Daniel Brühl gehen bei den Golden Globes leer aus

Regisseur und Schauspieler können sich keinen der begehrten US-Filmpreise sichern

Los Angeles (AFP) - Die beiden deutschen Nominierten sind bei den Golden Globes leer ausgegangen. Der Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck und der Schauspieler Daniel Brühl konnten sich bei der Verleihung der begehrten US-Filmpreise nicht gegen die Konkurrenz durchsetzen. Von Donnersmarck war mit seinem Film "Werk ohne Autor" als bester fremdsprachiger Film nominiert. In dieser Kategorie machte der Film "Roma" des mexikanischen Regisseurs Alfonso Cuarón das Rennen.

Brühl stand für seine Hauptrolle als Seelenarzt im späten 19. Jahrhundert in der US-Fernsehserie "The Alienist - Die Einkreisung" auf der Liste der Nominierten, musste aber dem US-Schauspieler Darren Criss ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story") den Vortritt lassen. Auch in der Kategorie Miniserie/Fernsehfilm, für die Brühls Serie ebenfalls nominiert war, ging die Trophäe an "The Assassination of Gianni Versace".