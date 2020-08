Wolke im Streit mit Exfreund freigesetzt - Vorfall in Karlsruher Innenstadt

Von junger Frau versprühter Reizgasnebel zieht in Bars und verletzt Dutzende

Karlsruhe (AFP) - Ein von einer 23-Jährigen versprühter Reizgasnebel hat in Karlsruhe zwei Gaststätten getroffen und dutzende Menschen verletzt. 58 Menschen meldeten sich mit vorübergehenden Symptomen wie Reizhusten und Augenschmerzen bei den Einsatzkräften, wie die Polizei in der baden-württembergischen Stadt am Freitag mitteilte. Die junge Frau war demnach auf einem Platz in der Innenstadt mit ihrem ehemaligen Freund in Streit geraten und hatte Reizgas in dessen Richtung gesprüht.

Blaulicht © AFP

Der laut Beamten "breitgefächerte Stoß" eines frei verkäuflichen Tierabwehrsprays zog bei dem Vorfall vom späteren Donnerstagabend bis in den Außenbereich von zwei nahen Lokalen und sogar in den Innenraum einer der Bars. Dort verließen Gäste fluchtartig das Gebäude. Der 26-jährige ehemalige Freund der Verursacherin, dem die Reizgaswolke eigentlich galt, sowie ein weiterer 22-jähriger Betroffener wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen die junge Frau wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Polizisten machten sie nach dem Geschehen in ihrer Wohnung ausfindig und beschlagnahmten zwei Reizgaskartuschen.