Kadaver im Sankt-Lorenz-Strom entdeckt - Todesursache unklar

Vor Montréal aufgetauchter Buckelwal offenbar tot

Montréal (AFP) - Ein junger Buckelwal, der sich in die Gewässer vor Montréal verirrt und Begeisterung bei vielen Bewohnern der kanadischen Metropole ausgelöst hatte, ist offenbar tot. Der Steuermann eines Handelsschiffes sichtete am Dienstag den Kadaver eines Wals im Sankt-Lorenz-Strom, wie Marie-Ève Muller, Sprecherin des Meeressäuger-Rettungsnetzwerks der Provinz Québec, mitteilte. Es sei "sehr wahrscheinlich", dass es sich dabei um denselben Wal handle, der Ende Mai vor Montréal beobachtet worden war.

Buckelwal vor der Skyline Montréals © AFP

Der tote Wal wurde den Angaben zufolge rund 20 Kilometer östlich von Montréal entdeckt. Das kanadische Fischereiministerium ließ den etwa zehn Meter langen Kadaver zum 80 Kilometer östlich von Montréal gelegenen Ort Sorel abschleppen, wo er mit einem Kran an Land gehievt wurde, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Dort sollte er von einem Team von Tierärzten ab Mittwoch obduziert werden.

Die Ursachen für den Tod des Meeressäugers waren zunächst unklar. Von örtlichen Medien zitierte Fachleute mutmaßten, dass der Wal von einem Frachtschiff gerammt oder in flachem Gewässer auf Grund gelaufen sein könnte. Der Steuermann des Schiffes, das den Kadaver entdeckte, sagte allerdings Radio Canada, er habe "weder Blut noch Verformungen gesehen", was eine Kollision mit einem Schiff ausschließen würde.

Der zwei bis drei Jahre alte Wal hatte bei der Beobachtung aus der Ferne gesund gewirkt. Wissenschaftler hatten gehofft, dass er den Weg zurück zu der mehr als 400 Kilometer entfernten Mündung des Sankt-Lorenz-Stroms finden würde.

Der Wal war Ende Mai vor der Skyline von Montréal aufgetaucht. Hunderte Neugierige beobachteten das Tier vom Ufer auf. Es war das erste Mal, dass ein Buckelwal nahe der Stadt gesichtet wurde.

Hunderte Schaulustige hatten sich in den vergangenen Tagen am Ufer des Sankt-Lorenz-Stroms eingefunden, um einen weiteren Blick auf den Wal zu erhaschen. Laut der Expertin Muller hatte er sich möglicherweise auf der Suche nach Beute verirrt.

Buckelwale leben sowohl in der Nähe der Arktis als auch der Antarktis. Die schwimmenden Riesen, die bis zu 17 Meter lang und 40 Tonnen schwer werden können, verbringen den Sommer nahe der Pole und machen sich im Winter zur Fortpflanzung in tropische Gebiete in ihrer jeweiligen Hemisphäre auf.