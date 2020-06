WHO-Chef: Steigende Infektionszahlen und sinkende Akzeptanz für Ausgangssperren

WHO sieht Welt in "neuer und gefährlicher" Phase der Corona-Pandemie

Genf (AFP) - Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht die Welt angesichts steigender Infektionszahlen und sinkender Akzeptanz für Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen in einer "neuen und gefährlichen Phase" der Corona-Pandemie. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus rief Staaten und deren Bürger angesichts neuer Rekord-Ansteckungszahlen am Freitag auf, äußerst wachsam zu bleiben. Angesichts steigender Infektionszahlen in einigen italienischen Regionen sprachen die Behörden in Rom derweil von "Warnsignalen".

Die Corona-Pandemie dauert weiter an © AFP

Am Donnerstag seien weltweit mehr als 150.000 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden, der bisher der höchste Wert an einem Tag, sagte Tedros bei einer virtuellen Pressekonferenz.

Es sei verständlich, dass Menschen es leid seien, zu Hause zu bleiben und dass Staaten ihre Wirtschaften wieder hochfahren wollten. Das Virus sei aber "weiterhin tödlich" und die meisten Menschen "weiterhin anfällig".

Italiens Gesundheitsbehörde sprachen am Freitag von "Warnsignalen" in einigen Regionen, nachdem besonders bei einem Ausbruch in Rom zahlreiche neue Fälle gemeldet worden waren. In seinem wöchentlichen Bericht teilte das nationale Gesundheitsinstitut IS mit, die Situation sei "im Allgemeinen positiv" doch gebe es noch immer eine "signifikante Ausbreitung" des Virus.