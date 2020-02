Inzwischen fünf Infizierte in Italien gestorben - Fünf Länder melden erste Fälle

WHO warnt vor möglicher Pandemie durch neuartiges Coronavirus

Rom (AFP) - Angesichts der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die internationale Staatengemeinschaft aufgerufen, sich auf eine "mögliche Pandemie" vorzubereiten. Vor allem die plötzliche Zunahme der Infektionsfälle im Iran, in Italien und Südkorea sei "zutiefst besorgniserregend", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag in Genf. Allein Italien meldete bis Montag fünf Todesfälle und mehr als 200 Infizierte. Afghanistan, Bahrain, Kuwait, Oman und der Irak bestätigten unterdessen erste Infektionen.

Menschen mit Atemschutzmasken in Mailand © AFP

Italien wurde binnen kurzer Zeit zum größten Infektionsherd des neuartigen Virus in Europa: Seit Freitag starben dort nach Behördenangaben fünf mit dem Virus infizierte Menschen, die Zahl der Infizierten stieg seitdem auf 219. Bei allen Todesopfern handelte es sich um ältere Menschen, die teilweise bereits unter Vorerkrankungen litten.

Die meisten Infektionen wurden in der norditalienischen Region Lombardei gemeldet, von dort stammen auch vier der fünf Todesopfer. Außerdem sind Venetien, das Piemont, die Emilia-Romagna sowie Trentino-Südtirol und Friaul-Julisch Venetien betroffen. Sie grenzen teilweise an Frankreich, Österreich, die Schweiz oder Slowenien.

Seit dem ersten Todesfall ergriffen die italienischen Behörden drastische Maßnahmen gegen das Virus. Elf Ortschaften, zehn in der Lombardei und eine in Venetien, wurden abgeriegelt. Der Karneval in Venedig wurde abgebrochen, Fußballspiele und andere Großveranstaltungen wurden abgesagt. Schulen und Universitäten in allen betroffenen Regionen bleiben vorerst geschlossen ebenso wie viele Lokale und Kinos.

In Mailand, der Hauptstadt der Lombardei, war die U-Bahn am Montag zur Hälfte leer, auch die berühmte Scala und der Dom blieben geschlossen.

Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza berief für Dienstag in Rom ein Krisentreffen mit seinen Kollegen aus den Nachbarländern ein, um über einen gemeinsamen Aktionsplan gegen eine weitere Ausbreitung des Virus über die Grenzen hinweg zu beraten. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte seine Teilnahme zu.

Spahn schloss gleichzeitig weitere Schutzmaßnahmen in Deutschland nicht aus, sollte sich das Virus hierzulande weiter ausbreiten. Allerdings müssten diese verhältnismäßig bleiben. Das Robert-Koch-Institut (RKI) testet bereits die im Zuge der Grippeüberwachung eingesandten Proben auf das neuartige Coronavirus.

Trotz der wachsenden Sorge vor dem Virus planen die 26 Staaten des Schengenraums nach Angaben der EU keine Wiedereinführung systematischer Grenzkontrollen. Die Grenzen zu Italien blieben zunächst weiter offen. Das Auswärtige Amt empfahl allen Italien-Reisenden nur, die Nachrichten regelmäßig zu verfolgen und sich in seiner Krisenvorsorgeliste einzutragen.

Allerdings führte die Viruskrise in Italien in der Nacht zum Montag zu stundenlangen Verspätungen im Zugverkehr: Nachdem bei zwei deutschen Reisenden in einem Eurocity aus Venedig nach München zwischenzeitlich der Verdacht auf den Erreger aufgekommen war, schlossen die österreichischen Behörden den Zugverkehr über die Brenner-Route. Der Verdacht bei den beiden Frauen bestätigte sich jedoch nicht, der Zugverkehr wurde wieder freigegeben.

Auf Mauritius mussten dutzende Passagiere, die aus der Lombardei und Venetien stammten, stundenlang an Bord einer Alitalia-Maschine aus Rom bleiben. In Lyon im Südosten Frankreichs wurden die Passagiere eines Busses aus Mailand am Aussteigen gehindert, nachdem der Fahrer ähnliche Symptome wie bei einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus gezeigt hatte.

China, wo die Zahl der Toten um 150 auf insgesamt 2592 stieg, verschob unterdessen erstmals seit der Kulturrevolution die für Anfang März geplante Sitzung des Nationalen Volkskongresses. In Südkorea, dem größten Infektionsherd außerhalb von Chinas, stieg die Zahl der bestätigten Infektionen bis Montag um weitere 161 auf 763. Viele Länder reagierten mit massiven Reisebeschränkungen.

Sorge bereitet auch die Lage im Iran, wo die Zahl der Todesopfer nach offiziellen Angaben von acht auf zwölf stieg - das wäre angesichts von nur 64 Infizierten eine extrem hohe Sterblichkeitsrate. Ein Abgeordneter der besonders betroffenen Stadt Kom warf der Regierung in Teheran vor, "nicht die Wahrheit" über das tatsächliche Ausmaß der Epidemie zu sagen. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Ilna sprach er von "50 Toten" allein in Kom. Die Regierung dementierte umgehend, sicherte gleichzeitig aber Transparenz zu.