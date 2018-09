Japan will bei internationalen Beratungen in Brasilien Schutzregeln lockern

WWF warnt vor Jahrestagung der Walfangkommission vor "Renaissance" des Walfangs

Berlin (AFP) - Vor der Jahrestagung der Internationalen Walfangkommission (IWC) hat die Umweltorganisation WWF vor einer Renaissance der Waljagd gewarnt. So wolle Japan mit entsprechenden Anträgen die Walfangkommission "zu einem Walfänger-Club ausbauen", erklärte der Wal-Referent von WWF Deutschland, Stephan Lutter, am Montag in Berlin. Seine Organisation forderte die internationale Staatengemeinschaft auf, "sich der Rückkehr des kommerziellen Walfangs entschieden entgegenzustellen".

Getöteter Wal © AFP

Die Wahlfangkommission berät ab Dienstag bis zum 14. September im brasilianischen Florianópolis über den künftigen Umgang mit Walen. Gastgeber Brasilien hat laut WWF einen Gegenentwurf zu Japans Anträgen vorgelegt, welcher den Schutz der Meeressäuger "stärker ins Zentrum der IWC" stelle. Der WWF wirbt dafür, auf Bestände wie vor dem Beginn der industriellen Waljagd hinzuarbeiten, damit die Meeressäuger "ihre Rolle in den ozeanischen Ökosystemen richtig ausfüllen können".

Der kommerzielle Walfang ist seit dem Jahr 1986 international verboten. Japan nutzt aber eine Lücke in der Vereinbarung, wonach Wale zu Forschungszwecken getötet werden dürfen. Die japanische Regierung fordert überdies, das Verbot des kommerziellen Walfangs aufzuheben. Beim IWC-Treffen in Brasilien will Tokio seine Argumente präsentieren.

Japan macht wissenschaftliche Gründe für den Walfang geltend, das Fleisch getöteter Wale wird aber anschließend zum Verzehr verwendet. Nach einer Klage Australiens beim Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag hatte das UN-Gericht im März 2014 geurteilt, dass die Wissenschaft nur ein Vorwand für die Jagd aus kommerziellen Gründen sei. Neben Japan gibt es weitere Walfang-Nationen wie etwa Island.