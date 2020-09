Identität der Todesopfer zunächst unklar

Wagen brennt auf Autobahn in Nordrhein-Westfalen aus - zwei Tote

Düsseldorf (AFP) - Ein Pkw ist auf der Autobahn 57 in Nordrhein-Westfalen in Brand geraten. In dem völlig ausgebrannten Wagen wurden zwei Tote gefunden, wie die Polizei Düsseldorf am Sonntag mitteilte. Der Wagen war am frühen Sonntagmorgen zwischen den Anschlussstellen Alpen und Uedem aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in Brand geraten.

Blaulicht © AFP

Die Rettungskräfte bargen zunächst einen Leichnam aus dem Wagen. Bei der anschließenden Bergung des Fahrzeugs wurde dann unter dem Unfallwagen ein zweiter Toter entdeckt. Die Identität der beiden war zunächst unbekannt.