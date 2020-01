87-Jähriger auf eisglattem Boden ausgerutscht - Zeugen finden leblosen Körper

Wanderer bei Sturz an Wasserfall im Schwarzwald getötet

Freiburg (AFP) - Ein 87-jähriger Wanderer ist im Schwarzwald auf vereistem Gelände ausgerutscht und tödlich verunglückt. Der Mann verlor am Freitag oberhalb eines Wasserfalls bei Todtnau-Fahl auf eisglattem Boden den Halt und stürzte an einem Abhang mehrere Meter in die Tiefe, wie die Polizei am Montag in Freiburg mitteilte.

Rettungshubschrauber © AFP

Der Senior war demnach allein in der Gegend am Fahler Wasserfall unterwegs gewesen. Zeugen fanden seinen leblosen Körper unterhalb eines Waldwegs. Die Bergwacht konnte den 87-Jährigen mit einem Rettungshubschrauber nur noch tot bergen.