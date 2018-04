Enten überstehen Auffahrunfall unbeschadet

Watschelnde Entenfamilie sorgt für Unfall mit 10.000 Euro Schaden

Borken (AFP) - Eine über die Straße watschelnde Entenfamilie hat nahe Bocholt in Nordrhein-Westfalen einen Unfall mit 10.000 Euro Schaden verursacht. Wegen der querenden Enten hatten mehrere Autofahrer am Samstag auf einer Landstraße gestoppt, wie die Polizei in Borken am Sonntag mitteilte. Ein 23-jähriger Autofahrer bemerkte den "Stau" allerdings zu spät und prallte gegen den vor ihm haltenden Wagen. Dieser wiederum wurde gegen ein weiteres Auto geschoben.

Ente auf einer Wiese © AFP

Der 23-Jährige wurde verletzt und kam zur Beobachtung in Krankenhaus. Die Entenfamilie überstand den Vorfall den Angaben zufolge unbeschadet. Sie war noch vor Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle gewatschelt.