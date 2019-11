39-Jähriger beging im Gefängnis von Offenburg offenbar Suizid

Wegen Tötungsdelikts festgenommener Untersuchungshäftling tot in Zelle gefunden

Freiburg (AFP) - Ein nach der Tötung eines 24-Jährigen in Freiburg festgenommener Untersuchungshäftling ist am Montag tot in seiner Zelle im Gefängnis von Offenburg aufgefunden worden. Der 39-Jährige beging offenbar Suizid, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Freiburg mitteilten. Aufschluss über die näheren Umstände seines Tods sollen weitere Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft Offenburg geben.

Gitterzaun am Innenhof eines Gefängnisses © AFP

Der 39-Jährige war am 6. August unter anderem wegen mutmaßlicher Beteiligung an dem Tötungsdelikt in einem Freiburger Gewerbegebiet festgenommen worden und saß seither im Gefängnis. Das 24-jährige Opfer des Gewaltverbrechens war am 18. Juli tot in dem Gewerbegebiet gefunden worden.

Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt sitzt seit dem 17. August ein weiterer 33-jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zur Tötung des 24-Jährigen dauern weiter an. Einzelheiten zum Stand der Nachforschungen wollen die Behörden frühestens am Freitag mitteilen.