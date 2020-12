Tanne stammt aus Slowenien - Keramik-Krippe aus Abruzzen-Dorf

Weihnachtsbaum und Krippe auf Petersplatz im Vatikan eingeweiht

Vatikanstadt (AFP) - Auf dem Petersplatz im Vatikan sind am Freitag der traditionelle Weihnachtsbaum und die Weihnachtskrippe eingeweiht worden. Die 30 Meter hohe Fichte stammt aus Kocevje im Südosten Sloweniens. Die riesige Keramik-Krippe wurde in Castelli entworfen, einem Dorf im Gebirgsmassiv Gran Sasso in den Abruzzen. Der Ort mit seinen rund tausend Einwohnern ist seit dem 16. Jahrhundert für seine Keramik-Kunst bekannt.

Weihnachtsbaum und Weihnachtskrippe auf Petersplatz im Vatikan eingeweiht © AFP

Papst Franziskus empfing am Freitag eine Delegation von Handwerkern aus den Abruzzen und mehrere Vertreter aus Slowenien, darunter Außenminister Joze Podgorsek. Die Geschenke, die jedes Jahr aus anderen Regionen stammen, werden bis zum 10. Januar auf dem Petersplatz ausgestellt.

noe