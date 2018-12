Nachfolgende Autofahrer können nicht ausweichen - Niemand verletzt

Weihnachtsgeschenke aus defekter Dachbox verteilen sich über sächsische Autobahn

Görlitz (AFP) - Mit einer wahren Geschenkeflut hat es die Polizei in Sachsen auf der Autobahn 4 zu tun bekommen. Wie die Beamten in Görlitz am Montag mitteilten, öffnete sich am Vortag nahe der Anschlussstelle Kodersdorf bei einem Wagen die mit Weihnachtsgeschenken vollgepackte Dachbox. Die Päckchen flogen heraus und verteilten sich auf der Fahrbahn.

Ein Weihnachtsgeschenk © AFP

Nachfolgende Autofahrer konnten nicht ausweichen und überfuhren Teile der Box und der Geschenke. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, verletzt wurde niemand. Die Beamten sprachen von einem "Einsatz der etwas anderen Art einen Tag vor Heiligabend".