Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung nach Zwischenfall in Leipzig

Weihnachtsmarktbesucher greift zu Pfefferspray im Zwist um letzten Baumstriezel

Leipzig (AFP) - Nach einem Streit um den letzten Baumstriezel an einem Leipziger Weihnachtsmarktstand hat ein Mann Pfefferspray versprüht. Opfer des wenig besinnlichen Geschehens am Abend des Nikolaustags war eine 27-jährige Weihnachtsmarktbesucherin, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie stand als erste in der Schlange vor dem Verkaufsstand, als dort der letzte Baumstriezel über die Theke gehen sollte.

Leipziger Weihnachtsmarkt © AFP

Damit waren drei ebenfalls wartende Männer überhaupt nicht einverstanden. Sie forderten laut Polizei die 27-Jährige auf, ihnen das Naschwerk zu überlassen und kündigten andernfalls den Einsatz von Pfefferspray an.

Die Leipzigerin ließ sich jedoch nicht einschüchtern und beharrte auf ihrem Striezel. Die Männer verließen daraufhin aufgebracht den Verkaufsstand, wobei einer von ihnen Pfefferspray in die Luft über der verdutzten Kundin sprühte.

Als tatverdächtig ermittelte die Polizei einen 33-jährigen Leipziger. Er muss sich nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auseinandersetzen.