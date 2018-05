Anhörung am 5. Juni statt Ende Juli

Weinstein bereits am Dienstag vor Gericht

New York (AFP) - Der einstige Hollywoodmogul Harvey Weinstein muss bereits am kommenden Dienstag vor Gericht in New York erscheinen. Die Anhörung vor dem Gericht im Stadtteil Manhattan wurde für den 5. Juni um 10.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MESZ) angesetzt, wie aus der Terminübersicht des Gerichts hervorgeht. Die nächste Anhörung war ursprünglich für den 30. Juli angesetzt. Dieses Datum sei nun gestrichen, hieß es von der Staatsanwaltschaft in Manhattan.

Weinstein am 25. Mai in New York © AFP

Weinstein war am Mittwoch von einem Geschworenengremium (Grand Jury) wegen Vergewaltigung und erzwungenen Oralverkehrs angeklagt worden. Er war bereits am Freitag vergangener Woche zur Präsentation der Anklageschrift durch die Staatsanwaltschaft vor Gericht erschienen.

Weinstein dürfte am Dienstag auf nicht schuldig plädieren. Sein Anwalt Ben Brafman hatte bereits zuvor mehrfach ein entsprechendes Vorgehen Weinsteins angekündigt.

Mehr als hundert Frauen, darunter zahlreiche Stars wie Angelina Jolie und Gwyneth Paltrow, werfen Weinstein vor, sie sexuell belästigt oder gar vergewaltigt zu haben. Der Ex-Produzent versichert dagegen, der Sex sei immer einvernehmlich gewesen.